في مثل هذا اليوم

2022/05/16 | 01:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1942

الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت يأمر الجنرال دوغلاس ماكارثر بالخروج من الفلبين إثر انهيار الدفاعات الأميركية فيها.

1964

احتفالات بانتهاء العمل في المرحلة الأولى من السد العالي في مصر.

1975

فريق تسلق نسائي ياباني ينجح بالوصول إلى قمة جبل إفرست ليكون أول فريق نسائي يصل إلى قمة الجبل.

1988

عودة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب بعد قطيعة دامت 12 سنة.

1993

انتخاب سليمان ديميريل رئيسًا لتركيا.

1995

اعتقال أساهارا شوكو من مجموعة أوم شنريكيو.

2007

الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يتسلم السلطة رسميًا.

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