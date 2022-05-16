في مثل هذا اليوم



في مثل هذا اليوم
2022/05/16 | 01:48 - المصدر: الصباح
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 1942 

 الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت يأمر الجنرال دوغلاس ماكارثر بالخروج من الفلبين إثر انهيار الدفاعات الأميركية فيها.

1964 

 احتفالات بانتهاء العمل في المرحلة الأولى من السد العالي في مصر.

1975 

 فريق تسلق نسائي ياباني ينجح بالوصول إلى قمة جبل إفرست ليكون أول فريق نسائي يصل إلى قمة الجبل.

1988 

عودة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب بعد قطيعة دامت 12 سنة.

1993 

انتخاب سليمان ديميريل رئيسًا لتركيا.

1995 

 اعتقال أساهارا شوكو من مجموعة أوم شنريكيو.

2007 

 الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يتسلم السلطة رسميًا.

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