2022/05/16 | 02:05 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المستقلون والأزمة السياسية.. تباين في رؤى الحل) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: f8CafLiLYhA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المستقلون والأزمة السياسية.. تباين في رؤى الحل) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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