بايدن سيتوجه إلى نيويورك للقاء عائلات ضحايا إطلاق النار

2022/05/16 | 02:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، الأحد، أن الرئيس جو بايدن سيتوجه إلى بوفالو في نيويورك، الثلاثاء، للقاء أسر ضحايا إطلاق النار الذي وقع بدوافع عنصرية، السبت، في محل بقالة أدى إلى مقتل 10 أشخاص.

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