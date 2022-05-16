الاطار التنسيقي يعلن التزامه بتكليف مرشّح محايد لتشكيل الحكومة

2022/05/16 | 03:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، التزامه بتكليف مرشّح محايد لتشكيل الحكومة، فيما دعا الكتل السياسيّة للتفاعل الإيجابي مع ما أعلنه الأخوة المستقلّون والحركات الناشئة.وذكر الاطار في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “تابعنا ما تمخّض عنه اجتماع السادة النوّاب المستقلّين والحركات الناشئة التي جاءت بمضامين تنسجم مع محاولاتنا لايجاد حلول واقعية للأزمة […]

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