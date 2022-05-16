فوضى وعنف و

2022/05/16 | 03:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى اللبنانيون المقيمون على الأراضي اللبنانية اليوم، المرحلة الأخيرة من الانتخابات النيابية اللبنانية، بعدما سبقهم إلى التصويت اللبنانيون المغتربون في أنحاء العالم الأسبوع الماضي، وموظفي هيئات الأقلام (المراكز الانتخابية) الذين اقترعوا يوم الخميس ليتولوا اليوم مسؤولية إدارة العملية الانتخابية وفرز الأصوات.

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