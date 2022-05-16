إشهار كتاب - عبير خالد يحيي

2022/05/16 | 04:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبير_خالد_يحيي صدر عن دار مداد للطباعة والنشر المجلد الخامس من الموسوعة الذرائعية والمعنون ب( الذرائعية والتحليل النقدي العلمي)تأليف الأستاذ عبد الرزاق عوده الغالبي الطبعة الأولى – بغداد : مطبعة الرفاه, 2022 رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1753 لسنة 2022رقم التصنيف الدولي 2-8-9364-9922-978I ......





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