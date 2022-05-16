عاصفة ترابية تجتاح بغداد وعدة محافظات

2022/05/16 | 05:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعتعرضت بغداد وعدد من المحافظات ،اليوم الاثنين، إلى عاصفة ترابية. واكد مراسلو وكالة الانباء العراقية (واع)، أن عدة محافظات من بينها بغداد تعرضت إلى عاصفة ترابية.

يذكر ان هيئة الأنواء الجوية حددت، مساء امس الأحد، المدن الأكثر تأثراً بموجة الغبار التي ستتعرض لها البلاد اليوم الاثنين، فيما توقعت موعد انتهائها.

وقال مدير إعلام هيئة الأنواء الجوية عمار الجابري لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "البلاد تتأثر حالياً بامتداد المنخفض الجوي القادم من شمال أفريقيا والذي أدى إلى ارتفاع في درجات الحرارة العظمى وسينحسر تأثيره بسبب امتداد مرتفع جوي قادم من البحر المتوسط".

وأضاف إن "المرتفع سيؤدي بدوره إلى انخفاض في درجات الحرارة إضافة إلى تصاعد الغبار والعواصف الترابية في المنطقه الشمالية حيث محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى وأجزاء من السليمانية والمنطقة الغربية ممثلة بمحافظة الأنبار والوسطى العاصمة بغداد وشمال شرق البلاد حيث محافظة ديالى".

وتابع إن :"مدى الرؤية سيكون قبل العاصفة التربية من 2-4 كم وخلالها 1000م ونعتقد أنه سيكون خطراً على الملاحة الجوية وحركة السيارات في الطرق الخارجية لذلك نحذر من السفر براً أثناء العاصفة".

وأشار إلى أن "االبلاد ستتأثر اليوم بمنخفض آخر مع رياح شمالية غربية معتدلة تتراوح سرعتها ما بين 20-30 كم بالساعة تنشط على فترات من 30-40 كم في الساعة ما يسبب تصاعد غبار وحدوث عواصف ترابية ".

وأشار إلى أن "مدن بغداد وبابل وأجزاء من محافظات كربلاء المقدسة والنجف الأشرف والمثنى ستتأثر به وسيكون مدى الرؤية ايضا من 2-4 كم وفي العواصف الترابية يصل إلى اقل من 1000 م وينبغي أيضاً الحيطة والحذر".

وأكد أن "أثار موجة الغبار ستنتهي مساء اليوم وتأثيرات المنخفض الجوي ستقل خلال أيام بسبب امتداد المنخفض الجوي والذي نسميه الموسمي الذي يتشكل على الأراضي الهندية ويسبب تأثيره ارتفاعا بدرجات الحرارة مشابها لما حدث في الفترة نفسها العام الماضي".

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