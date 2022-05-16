بلينكن: غزو بوتين عزز سيادة أوكرانيا ووحدة الناتو

2022/05/16 | 05:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد، إن "غزو بوتين عزز سيادة أوكرانيا ووحدة الناتو"، على العكس مما أرادت روسيا، مضيفا أن "أوكرانيا المستقلة وذات السيادة ستبقى".

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