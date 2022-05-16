2022/05/16 | 06:10 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: U3N_yj1bQeg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - هل أنصف قانون إجازة الأمومة المرأة العاملة في العراق؟) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - هل أنصف قانون إجازة الأمومة المرأة العاملة في العراق؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).