2022/05/16 | 06:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشدة، بعملية إطلاق النار العنصرية التي راح ضحيتها 10 أشخاص في سوبرماركت في حي تقطنه غالبية من السود في بوفالو بولاية نيويورك، وفق ما ذكر المتحدث باسمه، الأحد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوتيريش يندد بالهجوم "الدنيء" و"العنصري" في نيويورك) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غوتيريش يندد بالهجوم "الدنيء" و"العنصري" في نيويورك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).