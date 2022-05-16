2022/05/16 | 06:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي أنا .....



قصيدة --------------------- أنا الآمرة لا المأمورة السائقة لا المسوقة أنا الفاعلة لا المفعولة أنا المالكة لا المملوكة أنا الحاملة لا المحمولة أنا الساحرة لست المسحورة أحب الفضيحة لا الخفايا المستورةأنا النبية والرسولة الهة فى معبدى لست قارورة أنا حارسة لحياتى لست من أحد محروسة لست فرعا هائما بل ف ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنا ...... قصيدة - منى حلمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنا ...... قصيدة - منى حلمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).