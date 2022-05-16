روسيا تتعثر عسكريا ودبلوماسيا.. وأوكرانيا تعزز موقفها

2022/05/16 | 06:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد نحو ثلاثة أشهر من صدمة روسيا للعالم بغزو أوكرانيا، يواجه جيشها حربا متعثرة، واحتمال وجود حلف شمال الأطلسي (ناتو) أكبر مما هو عليه حاليا، وخصما مدعوما بانتصارات داخل وخارج ساحة المعركة.

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