2022/05/16 | 07:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أعلنت وزارة التربية، اليوم الإثنين، تعطيل الدوام الرسمي للمدارس لهذا اليوم.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقيّة (واع): أنها قررت تعطيل الدوام الرسمي لليوم الاثنين الموافق 16 أيار في جميع المدارس وتأجيل الامتحانات إلى يوم غداً وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعطل الدوام الرسمي للمدارس لهذا اليوم وتؤجل الامتحانات الى يوم غد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعطل الدوام الرسمي للمدارس لهذا اليوم وتؤجل الامتحانات الى يوم غد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).