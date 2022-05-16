على وقع الأزمات.. اللبنانيون يترقبون نتائج الانتخابات البرلمانية

2022/05/16 | 07:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يترقب اللبنانيون الاثنين صدور نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد ويستبعد أن تحدث تغييراً كبيراً في المشهد السياسي العام، رغم النقمة التي خلفتها سلسلة أزمات ومآسٍ متتالية منذ أكثر من سنتين.

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