بابل تعطل دوامها الرسمي بسبب العاصفة الترابية

2022/05/16 | 07:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة بابل اليوم الاثنين تعطيل

الدوام الرسمي في دوائرها، وذلك بسبب

اجتاح عاصفة ترابية شديدة للعراق.

وتسببت العاصفة الترابية بتعطيل

الامتحانات وتعطيل الدوام في التربية

العراقية.

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