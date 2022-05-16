السعودية.. تفاعل على فيديو خروج الملك سلمان من المستشفى بعد إجراء منظار قولون

2022/05/16 | 07:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار مقطع فيديو خروج العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، من مستشفى الملك فيصل التخصصي بعد إجرائه منظارا للقولون جاءت نتيجته سليمة، ردود فعل واسعة على موقع تويتر صباح الإثنين

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