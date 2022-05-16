2022/05/16 | 07:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة التعليم تعلن تأجيل الامتحانات الجامعية كافة في الدراسات الأولية والعليا.

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