تشافي: أنقذنا الموسم بالمركز الثاني

2022/05/16 | 07:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعيعتقد المدير الفني لبرشلونة، تشافي هيرنانديز، أن فريقه حقق المطلوب باحتلال وصافة الدوري الإسباني هذا الموسم بعد تعادل برشلونة مع مضيفه خيتافي دون أهداف، ضمن الجولة 37 من الليجا، ليضمن المركز الثاني.وقال تشافي، عقب المباراة: "كان الهدف الرئيسي احتلال المركز الثاني، وقد نجحنا في ذلك، يجب أن نكون راضين، لأن الأمر كان صعبا ، التعادل خدم الفريقين".وأضاف تشافي: "افتقرنا إلى التمريرة الأخيرة، والوصول إلى منطقة الجزاء أكثر، كان هدفنا الفوز، لكن وضع خيتافي مثّل ضغطا كبيرا علينا في الشوط الأول".وزاد تشافي: "أوقفنا وضعًا كان يبدو معقدًا للغاية منذ شهور، والآن حان وقت العمل وتحسين الوضع الاقتصادي معًا".وتابع تشافي: "في الأيام المقبلة، سنتحدث إلى جميع اللاعبين ونحلل موقف كل منهم، وسنرى ما سيحدث مع ريكي بويج، يجب أن نخطط جيدًا".وأردف تشافي: "مجلس الإدارة، ماتيو (أليماني) وجوردي (كرويف) يعرفان ما أعتقد أننا افتقدناه للمنافسة، علينا أن ننظر إلى الوضع الاقتصادي، واعتمادًا على ما نحن عليه، سنعطي الأولوية، لكن يجب أن ننافس مرة أخرى على الألقاب".وأوضح تشافي: "كل هذا يتوقف على الوضع الاقتصادي، إذا كان الأمر جيدًا وسليمًا، فيمكننا فعل المزيد، أنا متفائل وليس لدينا الكثير من الوقت، هناك شهران متبقيان لبدء الموسم الجديد".وختم تشافي: "لم نتمكن من منافسة ريال مدريد في الدوري، ولم نتمكن من المنافسة في باقي المسابقات، لقد أنقذنا الموسم بالمركز الثاني، وكان يمكن أن يكون أسوأ بكثير".المصدر / كورة

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