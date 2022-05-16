"سكان نيوم".. تصريح يسبب أزمة والسعودية تؤكد سيادتها الكاملة على المشروع

2022/05/16 | 07:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد مسؤول سعودي على تصريح لمدير أجنبي في "نيوم" حول "الوضع السكاني" داخل مشروع المدينة المستقبلية في شمال غرب السعودية.

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