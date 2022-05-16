-بدايات الإسلام، معالم لقصة جديدة- - جدو جبريل

2022/05/16 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جدو_جبريل كتاب "فرانسواز ميشو" محور : الكتب____________________________________ملحوظة لا مناص منها أراد من أراد وكره من كره كثيرة هي الأبحاث، خاصة باللغة الإنجليزية والألمانية تعنى بتجديد رؤية الإسلام في بداياته.



وغالبًا ما يتعذر الوصول إلى هذا الأبحاث، حاصة بالنسبة للقارئ غير المتخصص وغير الناطق بالإنجليزية والألمانية ، حيث لم تتم ترجمتها إلى العربية.



على سبيل المثال ، لا تزال أعمال "جون وا ......





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