قريبًا جدًا مخطوطات صنعاء تحت تصرف كل الباحثين - الرجاء التعميم - سامي الذيب

2022/05/16 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_الذيب ما هي مخطوطات صنعاء----------------مخطوطات صنعاء هي مجموعة من المخطوطات والرقائق القرآنية تبلغ حوالي 4500 مخطوطة، كتبت بالخط الكوفي والحجازي وغيرها من الخطوط غير المنقوطة، تعد بعضها من أقدم النصوص القرآنية الموجودة تعود للعصور الأولى للإسلام ويُعتقد أن بعضها كتبت بخط علي بن أبي طالب.



وقد اكتُشفت تحت سقف الجامع الكبير بصنعاء القديمة عام 1972.



والنص الظاهر من المخطوطة يتطابق مع مصحف عثمان، ب ......





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