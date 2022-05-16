محافظتين عراقيتين تعطلان الدوام الرسمي بسبب العاصفة الترابية

2022/05/16 | 08:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظتي ديالى وكركوك، الاثنين،

عن تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر

اليوم في جميع الدوائر.

قرار ديالى وكركوك يأتي بسبب اجتياح

عاصفة ترابية شديدة، تسببت بتدني مستوى

الرؤية.

ودفعت العاصفة، بوزارتي

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