العاصفة الترابية تعطل الدوام الرسمي في محافظة عراقية اخرى

2022/05/16 | 08:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة الديوانية، الاثنين، عن

تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر اليوم

الإثنين في جميع الدوائر.

قرار الديوانية يأتي بسبب اجتياح عاصفة

ترابية شديدة، تسببت بتدني مستوى

الرؤية.

ودفعت العاصفة، بوزارتي

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