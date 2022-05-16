محافظة عراقية جديدة تعطل الدوام الرسمي بسبب العاصفة الترابية

2022/05/16 | 08:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة واسط، الاثنين، عن تعطيل

الدوام الرسمي في الدوائر اليوم

الإثنين في جميع الدوائر.

قرار واسط يأتي بسبب اجتياح عاصفة

ترابية شديدة، تسببت بتدني مستوى

الرؤية.

ودفعت العاصفة، بوزارتي التربية

و

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