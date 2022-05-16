2022/05/16 | 08:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال المتنبئ الجوي صادق عطية اليوم الاثنين، إن العاصفة الترابية لم تصل ذروتها حتى اللحظة، متوقعا انعدام الرؤية كلياً خلال الساعات القادمة.ودعا عطية في توضيح اطلعت عليه ايرث نيوز، إلى “تعطيل الدوام الرسمي هذا اليوم، وكذلك عدم السفر براً وعدم الخروج من المنزل”.

ظهرت المقالة توقع آثاراً سيئة..



مختص يطلق تحذيراً من العاصفة الترابية أولاً على ايرث نيوز.

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