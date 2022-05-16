السعودية.. مسؤول يكشف حقيقة إطلاق تسمية خاصة على سكان نيوم وعدم اتباعها أنظمة المملكة

2022/05/16 | 08:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد مصدر مسؤول في السعودية على تصريحات رئيس قطاع السياحة في مدينة نيوم، أندرو ماكفوي، حول تلقيب سكان المنطقة بلقب يمزهم عن غيرهم، الإثنين، نافيا صحة هذه التصريحات ومؤكدا على أن مشروع نيوم يخضع للسيادة السعودية الكاملة وأنظمتها

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