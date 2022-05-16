توجهيات طارئة.. استنفار حكومي لمواجهة العواصف الترابية في العراق

2022/05/16 | 08:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة يوجه كافة دوائر الصحة باستنفار جهودها للتعامل مع الحالات الطارئة نتيجة للعواصف الترابية تزامناً مع تقارير الانواء الجوية وحدوث العواصف الترابية في العاصمة بغداد واغلب المحافظات وجه السيد وزير الصحة الدكتور هاني العقابي دوائر الصحة في بغداد والمحافظات بإتخاذ الاجراءات الطبية والعلاجية اللازمة للمرضى والحالات الطارئة التي تستقبلها المؤسسات الصحية وعلاجهم واجراء اللازم […]

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استنفار حكومي لمواجهة العواصف الترابية في العراق أولاً على ايرث نيوز.

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