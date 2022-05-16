المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الرسمي بسبب العاصفة الترابية

2022/05/16 | 08:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت عدد من المحافظات تعطيل الدوام

الرسمي بسبب العاصفة الترابية.

واعلنت محافظة واسط تعطيل الدوام

الرسمي اليوم الإثنين في جميع الدوائر.

كما قررت محافظة الديوانية تعطيل

الدوام الرسمي في الدوائر ايضا.

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