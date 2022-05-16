"انتهاء كورونا ومحاكمة فايزر".. برلماني مصري يثير الجدل بتغريدة ثم يحذفها

2022/05/16 | 08:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار النائب المصري، مصطفى بكري، الجدل بعد نشر تغريدة، الأحد، قام بحذفها لاحقا، حول انتهاء فيروس كورونا ومحاكمة شركة فايزر الأميركية التي صنعت لقاحا مضادا للفيروس.

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