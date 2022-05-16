الكهرباء تستنفر ملاكاتها لمعالجة أي طارئ تمر به المنظومة

2022/05/16 | 08:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واعأعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، استنفار ملاكاتها لمعالجة أي طارئ تمر به المنظومة.وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الكهرباء عادل كريم، وجه باستنفار تام لجميع ملاكات الوزارة الهندسية والفنية والحرفية والجهد الألي لمواجهة سوء الأحوال الجوية ومعالجة اي طارئ تمر به المنظومة".

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