بابل: تسجيل ٧٢ حالة اختناق في قطاع الحلة بسبب الغبار

2022/05/16 | 08:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر طبي في بابل، اليوم الاثنين، بتسجيل ٧٢ حالة اختناق في قطاع الحلة المركزي بسبب الغبار.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “مستشفيات قطاع الحلة المركزي استقبلت منذ الصباح البارك ٧٢ حالة اختناق بسبب موجة الغبار التي تضرب البلاد”.واضاف ان “من بين الحالات المسجلة هناك ١٣ حالة اختناق لاصحاب امراض مزمنة […]

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