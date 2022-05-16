وزارة الكهرباء تعلن استنفار كوادرها لمواجهة سوء الأحوال الجوية

2022/05/16 | 09:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، عن استنفار كوادرها بسبب سوء الأوضاع الجوية في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "وزير الكهرباء عادل حنتوش وجه باستنفار تام لجميع ملاكات الوزارة الهندسية والفنية والحرفية والجهد الألي لمواجهة سوء الاحوال الجوية ومعالجة اي طارئ تمر به المنظومة الكهربائية".

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