2022/05/16 | 09:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التربية يُصادق على توصيات اللجنة التحقيقية بشأن مدرس تجاوز قواعد اخلاقيات مهنة التربية وقدسية العملية التعليمية ويغلق المعاهد التي خالفت القوانين والانظمة التربوية اصدرت اللجنة التحقيقية العليا التي شُكلت بتوجيه معالي وزير التربية ، علي حميد الدليمي، توصياتها في واقعة أحد المدرسين الذي خاطب طلابه بعبارات خارجه عن الأخلاق وبألفاظ نابية خلال احدى المحاضرات […]

ظهرت المقالة “قُضي الأمر”..



التربية تصدر توصياتها النهائية بخصوص مدرس الفيزياء علي الخاقاني أولاً على ايرث نيوز.

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