شاهد بالفيديو.. بلدان حول العالم تتنوع بمئات الديانات والاعراق ورغم ذلك تتعايش وتحترم بعضها البعض

2022/05/16 | 09:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dvCwy03vPgE

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