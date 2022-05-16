التربية تعلن تعطيل الدوام الرسمي لليوم الاثنين

2022/05/16 | 09:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التربية، الإثنين، ، تعطيل الدوام الرسمي في كافة المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال إعلام الوزارة في بيان ، إنه “بسبب سوء الاحوال الجوية قررت وزارة التربية، تعطيل الدوام الرسمي لليوم الاثنين الموافق 16 أيار في جميع المدارس وتأجيل الامتحانات الى يوم غد الثلاثاء”.

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