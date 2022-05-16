2022/05/16 | 09:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربما تعتقد أنك تستطيع تناول ألذ شطائر البرغر في المطاعم الفاخرة فقط.. ولكن في الواقع، استطاع مدون السفر المصري، محمد العفيفي، أن يثبت عكس ذلك تمامًا.

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