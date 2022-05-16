تعطيل الدوام الرسمي في ست محافظات بسبب العواصف الترابية.. تعرف عليها

2022/05/16 | 09:26 - المصدر: وكالة خبر

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قررت عدد من المحافظات، الاثنين (16 أيار 2022) تعطيل الدوام الرسمي بسبب العاصفة الترابية.

واعلنت محافظة واسط تعطيل الدوام الرسمي، في جميع الدوائر، ثم قررت محافظة الديوانية تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر ايضا.

واعلن محافظ ديالى تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر باستثناء الصحة، كما قررت محافظة كركوك تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر اليوم الاثنين.

فيما وجه محافظ بغداد بتعطيل الدوام الرسمي في ديوان محافظة بغداد والدوائر المرتبطة بها باستثناء دائرتي الصحة، قبلها قررت محافظة بابل تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر كافة.

كما اعلنت وزارة التربية تعطيل الدوام الرسمي اليوم في جميع المدارس وتأجيل الامتحانات الى يوم غد الثلاثاء.

واعلنت وزارة التعليم تأجيل الامتحانات الجامعية كافة في الدراسات الأولية والعليا.

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