التعليم تعلن تأجيل الامتحانات الجامعية كافة في الدراسات الأولية والعليا

2022/05/16 | 09:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الإثنين، عن تأجيل الامتحانات الجامعية كافة في الدراسات الأولية والعليا، بسبب العاصفة الترابية التي تضرب البلاد.

وقال إعلام الوزارة في بيان، إنه “نظرا لسوء الأحوال الجوية الطارئة تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأجيل الامتحانات الجامعية كافة في الدراسات الأولية والعليا الى ما بعد اليوم الأخير من جداول التوقيتات المعلنة”.

وتابع أنه “بخصوص الامتحان التنافسي للقبول في الدراسات العليا فقد تقرر تأجيل امتحان المجموعة الطبية والهندسية الى يوم الخميس الموافق التاسع عشر من أيار الحالي”.

ودعت الوزارة بحسب البيان، الجامعات كافة الى “ترتيب جداول الاختبارات في ضوء هذه المتغيرات وإعلان ذلك رسميا في مواقعها وقنواتها وصفحاتها الرسمية وتكييف أوضاع بعض الحالات المرضية للمنتسبين على وفق السياقات القانونية”.

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