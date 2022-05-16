تعليق الرحلات الجوية كافة في مطاري بغداد والنجف بسبب العاصفة الترابية

2022/05/16 | 09:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت إدارتا مطار بغداد الدولي ومطار النجف، الاثنين تعليق الرحلات الجوية، بسبب العواصف الترابية.

وذكر المكتب الإعلامي للمطار في بيان، أن “إدارة المطار أصدرت تنويهاً الى المسافرين وشركات الطيران العاملة بإغلاق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار لهذا اليوم”.

وأوضح، أن “القرار جاء بسبب العواصف الترابية ووصول مدى الرؤية إلى 300 م”.

فيما قال مدير المطار حكمت احمد، في تصريح صحفي، انه “تقرر تعليق رحلات المطار كافة، نتيجة العاصفة الترابية”.

واضاف، “تم اخلاء المطار من المسافرين”.

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