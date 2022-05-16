“قُضي الأمر”.. التربية تصدر توصياتها بخصوص مدرس الفيزياء علي الخاقاني وآخرون

2022/05/16 | 09:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت اللجنة التحقيقية العليا التي شُكلت بتوجيه وزير التربية علي الدليمي، اليوم الاثنين، توصياتها في واقعة أحد المدرسين الذي خاطب طلابه بعبارات خارجه عن الأخلاق وبألفاظ نابية خلال احدى المحاضرات التدريسية.وقالت الوزارة في بيان تلقته ايرث نيوز، ان “الدليمي صادق على توصيات اللجنة التحقيقية التي تضمنت عدم قبول كلا المدرسين الذين ظهرا […]

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التربية تصدر توصياتها بخصوص مدرس الفيزياء علي الخاقاني وآخرون أولاً على ايرث نيوز.

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