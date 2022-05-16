الكهرباء تستنفر ملاكاتها لمواجهة سوء الاحوال الجوية

2022/05/16 | 09:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الكهرباء استنفار ملاكاتها لمواجهة سوء الاحوال الجوية ومعالجة اي طارىء تمر به المنظومة .

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