بسبب العاصمة الترابية.. المرور تصدر توجيهات لسائقي المركبات

2022/05/16 | 09:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، توجيهات لسائقي المركبات أثر العاصفة الترابية.

وقال مدير علاقات وإعلام المديرية العميد زياد القيسي إن “توجيهات المرور الصادرة من المدير العام واضحة ومستمرة بإشرافه شخصياً، في جميع الظروف الجوية السيئة سواء امطار أم عواصف ترابية أم رياح شديدة هي ضبط السرعة من قبل السائقين من الخفيفة الى متوسطة وكذلك مراعاة شروط السلامة المرورية وتطبيق القانون”.

واضاف، أن “هناك توجيهات الى منتسبي المرور كافة بالوقوف في أماكن بارزة وبعيدة عن زخم الطريق لتلافي الحوادث بسبب انعدام الرؤية وبعض المركبات لا تحمل شروط الأمن والمتانة”.

ودعا القيسي “المواطن من الى الانتباه أثناء القيادة والالتزام بقواعد السير”.

وتشهد اغلب المحافظات العراقية عاصفة ترابية شديدة ادت الى انعدام الرؤية، فيما قررت عدد من المحافظات تعطيل الدوام الرسمي فيها.

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