تحذير صحي.. العاصفة الترابية محملة بمادة تضر الجهاز التنفسي وتسبب الجلطات!

2022/05/16 | 09:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت دائرة صحة كركوك، الإثنين، عن وجود مادة محملة في العاصفة الترابية التي تضرب البلاد، تسبب الضرر في الجهاز التنفسي وتسبب الجلطات.

وقالت الدائرة في بيان، إن “الموجة التي تضرب العراق محمل بأتربة غاية في الضرر للجهاز التنفسي (مادة PM 2.5) ويذكر ان هذه المادة تسبب الجلطات أيضا حيث تأثيرها مثل تأثير الدهون المضرة التي تضر بجدار الاوعية الدموية، علما لدينا 138 حالة اختناق لحد الساعة الثامنة لصباح اليوم والاعداد في تزايد”.

وتابعت الدائرة: “الرجاء الالتزام بالإجراءات الصحية وعدم مغادرة المنزل الا في الحالات القصوى مع ضرورة ارتداء كمامة الوجه وحمل الادوية اللازمة والبخاخ في حال كنت مصابا بمرض الربو وحمل قنينة ماء لمنع الجفاف والاتصال بالرقم المجاني ١٢٢ في حالة طلب المساعدة او الارشاد”.

وأكدت الدائرة أن “اخوانكم وابنائكم في الجيش الابيض هم في خط الصد الاول في كل الازمات”.

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