2022/05/16 | 09:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… قررت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، تعليق الرحلات الجوية بسبب العاصفة الترابية التي ضربت العاصمة وعدد من المحافظات.وذكر المكتب الإعلامي للمطار في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، أن “إدارة المطار أصدرت تنويهاً الى المسافرين وشركات الطيران العاملة بإغلاق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار لهذا اليوم”.وأوضح البيان، أن “القرار جاء بسبب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطار بغداد يعلق رحلاته بسبب سوء الأحوال الجوية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطار بغداد يعلق رحلاته بسبب سوء الأحوال الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).