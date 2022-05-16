كركوك تسجل ١٣٨ حالة اختناق بسبب الغبار

2022/05/16 | 09:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت دائرة صة كركوك، اليوم الاثنين، عن تسجيل ١٣٨ حالة اختناق بسبب الغبار.وذكرت الدائرة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “الموجة التي تضرب العراق محمل باتربة غاية في الضرر للجهاز التنفسي( مادة PM 2.5 ) ويذكر ان هذه المادة تسبب الجلطات ٲيضا حيث تاثيرها مثل تٲثير الدهون المضرة التي تضر بجدار […]

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