2022/05/16 | 09:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، قراره بشأن استئناف إنتاج السيارات المعروفة باسم “موسكوفيتش”.وستعاود موسكو تصنيع سيارات “موسكوفيتش” في مصنع كان ملكًا لشركة “رينو” الفرنسية التي أغلقته أخيرا بعدما بدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا بهدف حماية الناس من هجمات تشنها قوات تابعة لنظام كييف الذي تدعمه الدول الغربية.وأعلنت وزارة الصناعة […]

ظهرت المقالة روسيا..



إنتاج سيارات “موسكوفيتش” بدلا من “رينو” أولاً على ايرث نيوز.

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