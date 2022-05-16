وزير التربية يصادق على اغلاق معاهد التي خالفت القوانين والانظمة التربوية

2022/05/16 | 09:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، عن اغلاق مصادقة وزيرها على توصيات اللجنة التحقيقية بشأن مدرس تجاوز قواعد اخلاقيات مهنة التربية وقدسية العملية التعليمية واغلاق المعاهد.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "اللجنة التحقيقية العليا التي شُكلت بتوجيه وزير التربية علي حميد الدليمي، أصدرت توصياتها في واقعة أحد المدرسين الذي خاطب طلابه بعبارات خارجه عن الأخلاق وبألفاظ نابية خلال احدى المحاضرات التدريسية ".

وأضافت ان "الدليمي صادق على توصيات اللجنة التحقيقية التي تضمنت عدم قبول كلا المدرسين الذين ظهرا في مقاطع الفيديو من العمل كمحاضرين في المعاهد، وفرض عقوبة تنزيل درجة للمدرس في ثانوية عكاظ، لثبوت قيامه بالإساءة الى قدسية مهنة التعليم من خلال ظهوره في مقاطع فيديو مخلة بالأدب العام ونقله الى وظيفة إدارية ".

واشار البيان الى ان "الوزير وافق على غلق معهد البنوك ومعهد قمة المنصور لدورات التقوية التي خالفت القوانين وانظمة وزارة التربية"، لافتاً بأن "اللجنة التحقيقية نصت أيضاً على فرض عقوبة توبيخ لإحدى المشرفات الاختصاصيات على ملاك تربية الرصافة الأولى وذلك لثبوت قيامها بإعطاء دروس تقوية في معهد البنوك الاهلي على الرغم من انها موظفة على ملاك الوزارة ومستمرة بالخدمة خلافا للضوابط والتعليمات، فضلاً عن اعفائِها من مهام الاشراف ونقلها الى وظيفة ادارية حسب توجيه معالي الوزير ".

وبينت الوزارة ان "وزير التربية علي حميد الدليمي، اكد ان مهنة المعلم أقدس المهن وان المعلم يعد القائد الميداني في منظومة القيم والتربية والتعليم ، اذ لابد من المحافظة على قدسية تلك الرسالة الانسانية والاخلاقية التي تحملها وصون مستقبل الطلبة".

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