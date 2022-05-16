وقوع اصابات بحادث سير بتكريت بسبب انعدام الرؤية

2022/05/16 | 09:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بوقوع اصابات جراء حادث سير نتيجة لسوء الأوضاع الجوية في البلاد.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إنه "حادث سير وقع نتيجة لسوء الأحوال الجوية في البلاد وانعدام الرؤيا تسبب بإصابة 3 اشخاص في سيطرة الاقواس المدخل الشمالي لمدينة تكريت".

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