بسبب سوء الاحوال الجوية.. التربية تعطل الدوام الرسمي لهذا اليوم

2022/05/16 | 09:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي لهذا اليوم بسبب سوء الاحوال الجوية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي لليوم الاثنين الموافق 16 آيار في جميع المدارس".

وبينت أنه "سيتم تأجيل جميع الامتحانات المقرر اقامتها اليوم الى يوم غدا الثلاثاء".

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