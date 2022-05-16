انحرفت فجأة.. كاميرا ترصد لحظة اصطدام شاحنة بسيارة وانفجارها على طريق سريع

2022/05/16 | 09:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثقت كاميرا مراقبة انحراف شاحنة قلابة فجأة عن مسارها وتحولها إلى جانب الطريق، حيث اصطدمت بسيارة حكومية تابعة لوزارة النقل كانت متوقفة خارج المسار وانفجرت وانبعث منها ألسنة اللهب على الطريق السريع المزدحم في منطقة أكرون كانتون بولاية أوهايو.

سائق السيارة الحكومية أصيب ببعض الإصابات الخطيرة جراء ذلك، بينما يعاني سائق الشاحنة القلابة من إصابات تهدد الحياة ولا يزال سبب الحادث قيد التحقيق.

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